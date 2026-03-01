Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Im Zeitraum von Dienstag, 24.02. bis Freitag, 27.02. war ein Einfamilienhaus im Alfelder Eichkamp von Einbrechern heimgesucht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Einbrecher die Tür zum Heizungskeller des freistehenden Hauses aufgebrochen und waren hierüber in die Wohnräumlichkeiten gelangt. Aus dem Haus waren durch die Unbekannten schließlich rahmenlose Gemälde und Kronleuchter entwendet worden. Der Diebstahlsschaden wird auf einen höhere fünfstellige Eurosumme geschätzt. Aufgrund der Ausmaße und des Gewichts der Diebesbeute kann davon ausgegangen werden, dass durch die Täter ein motorisiertes Transportmittel genutzt worden war.

Die Polizei bittet Anwohner oder etwaige Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige oder auch ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter (05181) 8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell