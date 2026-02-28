Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Gr. Düngen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / GROSS DÜNGEN (erb). Am 28. Februar 2026 kam es etwa in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Cafés in der Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Groß Düngen, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug - vermutlich ein Pkw mit grauer oder silberner Lackierung - einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer geschädigten Halterfirma. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Erste Spuren konnten vor Ort gesichert werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

