PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtige Kleinkrafträder -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(Üb)Am Freitagabend, dem 27.02.2026, befuhren augenscheinlich drei heranwachsende Personen mit Kleinkrafträdern die Straße Hohnsen in nördliche Fahrtrichtung.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte festgestellt werden, dass an keinem der drei Kleinkrafträder ein amtliches Kennzeichen angebracht war. Zudem wurden die Fahrzeuge ohne eingeschaltete, vorgeschriebene Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum geführt.

Aus diesem Anlass sollten die Fahrzeugführenden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzogen sich alle drei Personen durch Flucht.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Geschehnissen, zu den beteiligten Personen oder zu den genutzten Kleinkrafträdern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121 / 939-115 bei der Polizeiinspektion Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 03:44

    POL-HI: Falscher Dachdecker entwendet Wertsachen

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). Am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, entwendete ein falscher Dachdecker Wertgegenstände aus einem Wohnhaus in der Ortsmitte von 31185 Söhlde. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Mann gegen 15:45 Uhr Kontakt zu der Geschädigten auf und gab sich als Dachdecker aus. Daraufhin verschaffte er sich Zutritt zum Wohnhaus. Im weiteren Gesprächsverlauf veranlasste er die Frau unter einem ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:11

    POL-HI: 33-Jähriger löst öffentlichkeitswirksamen Einsatz aus

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim sorgte heute Mittag (27.02.2026) gegen 12:30 Uhr für einen Einsatz in der Hildesheimer Innenstadt. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollte der Mann ursprünglich aufgrund eines psychotischen Zustandes durch den Rettungsdienst vom Bahnhofsplatz in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:46

    POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Elze -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - (bru)Am 26.02.2026 gegen 23.50 Uhr kam es in Elze im Bereich der Straßen "Am Sonnenberg" und Goethestraße / Am Hanlah zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurden zwei Stromverteilerkästen sowie die nördliche Seite der Fußgängerunterführung in Richtung Rösensweg besprüht. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Funkstreifenwagen drei Tatverdächtige festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren