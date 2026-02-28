Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtige Kleinkrafträder -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(Üb)Am Freitagabend, dem 27.02.2026, befuhren augenscheinlich drei heranwachsende Personen mit Kleinkrafträdern die Straße Hohnsen in nördliche Fahrtrichtung.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte festgestellt werden, dass an keinem der drei Kleinkrafträder ein amtliches Kennzeichen angebracht war. Zudem wurden die Fahrzeuge ohne eingeschaltete, vorgeschriebene Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum geführt.

Aus diesem Anlass sollten die Fahrzeugführenden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzogen sich alle drei Personen durch Flucht.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Geschehnissen, zu den beteiligten Personen oder zu den genutzten Kleinkrafträdern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121 / 939-115 bei der Polizeiinspektion Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell