Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Dachdecker entwendet Wertsachen

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (erb). Am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, entwendete ein falscher Dachdecker Wertgegenstände aus einem Wohnhaus in der Ortsmitte von 31185 Söhlde.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Mann gegen 15:45 Uhr Kontakt zu der Geschädigten auf und gab sich als Dachdecker aus. Daraufhin verschaffte er sich Zutritt zum Wohnhaus. Im weiteren Gesprächsverlauf veranlasste er die Frau unter einem weiteren Vorwand, ihm Wertsachen zu zeigen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter diese und verließ anschließend zu Fuß das Haus.

Ob der Mann im weiteren Verlauf ein Fahrzeug nutzte, um sich vom Tatort zu entfernen, ist derzeit nicht bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 160 cm groß - untersetzter/gedrungener Körperbau - etwa Mitte bis Ende 40 Jahre alt - im vorderen Bereich spärlicher Haarwuchs mit Geheimratsecken - dunkle Haare - 5-Tage-Bart - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sprach Hochdeutsch

Die Polizei in Bad Salzdetfurth hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Möglicherweise wurde der Täter im Vorfeld der Tat insbesondere in den Bereichen Am Sellhof, Sudwinkel, Bockmühlenstraße, Goethestraße oder Bürgermeister-Burgdorf-Straße von Anwohnern oder Passanten beobachtet oder durch Überwachungskameras erfasst.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Leider kommt es kommt es immer wieder zu ähnlichen Taten, bei denen Kriminelle versuchen, unter verschiedensten Vorwänden oder Legenden in fremde Wohnungen zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen. Die Geschädigten werden hierbei oft überrumpelt und unter Druck gesetzt. Die Täter geben sich beispielsweise als Handwerker oder Behördenmitarbeiter aus oder täuschen eine Notlage vor. Die Polizei rät:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden - Zeigen Sie niemanden Ihren Schmuck oder Ihr Bargeld - Pflegen Sie guten Kontakt zu Ihren Nachbarn und bitten Sie diese gegebenenfalls als Vertrauensperson hinzu - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden

Weitere Präventionstipps zu diesen und anderen Themen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

