Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 26.02.2026 gegen 23.50 Uhr kam es in Elze im Bereich der Straßen "Am Sonnenberg" und Goethestraße / Am Hanlah zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurden zwei Stromverteilerkästen sowie die nördliche Seite der Fußgängerunterführung in Richtung Rösensweg besprüht. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Funkstreifenwagen drei Tatverdächtige festgestellt werden, weiterhin konnten mehrere Farbsprühdosen sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell