Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 26.02.2026 gegen 23.50 Uhr kam es in Elze im Bereich der Straßen "Am Sonnenberg" und Goethestraße / Am Hanlah zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurden zwei Stromverteilerkästen sowie die nördliche Seite der Fußgängerunterführung in Richtung Rösensweg besprüht. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Funkstreifenwagen drei Tatverdächtige festgestellt werden, weiterhin konnten mehrere Farbsprühdosen sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

