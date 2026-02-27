POL-HI: Diebstahl von Metallrohren und Kupferkabeln in Elze -Zeugenaufruf-
Hildesheim (ots)
(bru)Im Zeitraum vom 24.02.2026 bis 26.02.2026, ca. 17.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter im südlichen Bereich der Straße "Am Sonnenberg" in Elze auf ein Grundstück und entwendeten hier u.a. mehrere Alu-Rohre, Kupferkabel und weiterhin eine Palette Pflastersteine. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Straße "Am Sonnenberg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.
