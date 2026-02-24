Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ auf Langzeitgewahrsam folgt Haftbefehl ++ U-Haftbefehl gegen 31-jährigen Mehrfachtäter erlassen ++ Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bereits in der letzten Woche, am 16.02., erliess das Amtsgericht Lüneburg einen präventiven Langzeitgewahrsam nach dem Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) gegen einen 31 Jahre alten in Lüneburg wohnhaften Mehrfachtäter. Der Mann war in den letzten Wochen und Monaten mehrfach durch niedrigschwellige Straftaten wie Hausfriedensbrüche, Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Diebstahlsdelikte im Lüneburger Stadtgebiet in Erscheinung getreten. In weiteren Fällen wurde gegen den Mann auch wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Nach einer Gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigungen am 11.02.25 im Umfeld einer Arztpraxis Am Sande (siehe Pressemitteilung v. 12.02.) wurde der 31-Jährige aufgrund seines Zustands an dem Tag vorläufig im Psychiatrischen Klinikum (PKL) untergebracht und behandelt. Die o.a. Anschlussunterbringung im Langzeitgewahrsam erfolgte zeitnah.

Aufgrund der Gefährlichen Körperverletzung v. 11.02., weitere versuchter und vollendeter Körperverletzungsdelikte, Nötigungen und mehr als 20 weiterer Straftaten der jüngsten Vergangenheit erliess das Amtsgericht Lüneburg am 23.02.26 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Lüneburger. Diese wurde nach Verkündung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen zu den jüngsten Straftaten dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell