Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vermummte "rauben" im Bahnhofsumfeld in zwei Fällen Fan-Utensilien von Fußball-Fans ++ in Gebäude von Einkaufsmarkt eingebrochen ++ "Handy abgezogen" - Jugendliche berauben Heranwachsenden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.02.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Gebäude von Einkaufsmarkt eingebrochen - Technikartikel abtransportiert

In das Gebäude eines Einkaufsmarkt Auf den Blöcken brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.02.26 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster, gelangten in den Markt und transportierten diverse Artikel aus der Technik-Abteilung ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "Handy abgezogen" - Jugendliche berauben Heranwachsenden - mit Fahrradkette geschlagen und Schreckschusswaffe gedroht - Polizei ermittelt gegen 17-Jährige und weitere Personen

Wegen Raubes ermittelt die Polizei gegen einen 17 Jahre alten Lüneburger sowie weitere Jugendliche im Umfeld des Lüneburgers. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die Jugendlichen in den Nachmittagsstunden des 22.02.26 in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße einen 20-Jährigen abgepasst, diesen bedroht und mit einer Stahlfahrradkette geschlagen. Der 20-Jährige erlitt gegen 16:10 Uhr eine Kopfplatzwunde. Parallel drohten die Täter mit einer Schreckschusswaffe und "zogen" ihm sein Handy ab. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 17-Jährigen noch vor Ort antreffen. Parallel stellten die Beamten auch die Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern und möglichen Hintergründen dauern an.

Lüneburg - "Wer schlägt geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt - Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

Für sieben Tage aus dem gemeinsamen Haushalt verwies die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 22.02.26 einen 46-Jährigen. Der Mann hatte im Stadtteil Kaltenmoor im Rahmen eines Streits seine Ehefrau verletzt. Parallel erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

... Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lüneburg - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Friedenstraße in Lüneburg insgesamt fünf geparkte Pkw, indem er gegen diese trat. Bei einem der betroffenen Fahrzeuge trat der Täter gegen die hintere Tür links, sodass Lackkratzer entstanden. Bei einem anderen Fahrzeug trat der Täter gegen den Kotflügel, wodurch eine Delle entstand. Der Sachverhalt wurde durch Zeugen beobachtet. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus einem Garten

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 14:45 Uhr, entwendete ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Paket aus dem Garten eines umzäunten Grundstücks in der Lauensteinstraße in Lüneburg. Der Diebstahl wurde durch eine Videoaufzeichnung dokumentiert. Der Täter konnte dadurch ermittelt werden.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Sonntag, den 22.02.2026, zwischen 01:00 Uhr und 13:15 Uhr, kam ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Vor dem Bardowicker Tore" in Lüneburg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallzaun. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Sachbeschädigung in einem Umkleideraum

Am Samstag, den 21.02.2026, zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr, schnitt ein unbekannter Täter in Dannenberg (Elbe) ein kreisrundes Loch in die Fensterscheibe eines Umkleideraums. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Sonntag, den 22.02.2026, zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Lüchow auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW auf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt 2.500 Euro. Aufgrund des Aufpralls verlor der verursachende Pkw BMW ein Kfz-Kennzeichen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Uelzen

Uelzen - Vermummte "rauben" im Bahnhofsumfeld in zwei Fällen Fan-Utensilien von Fußball-Fans - auch für sog. "Fußball-Fans" kein Kavaliersdelikt

Zu zwei "Raubdelikten" kam es in den späten Abendstunden des 22.02.26 im Umfeld des Uelzener Bahnhofs. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten insgesamt vier vermummte Männer (bekleidet mit Fanutensilien eines Zweitligafußballvereins aus der Landeshauptstadt von Niedersachsen) gegen 21:20 Uhr in zwei Fällen im Bereich der Bahnhofstraße/St-Viti-Straße einen 61-Jährigen sowie zwei 37 und 47 Jahre alte Männer bedrängt, bedroht und auch tätlich leicht verletzt. Dabei "raubten" die Täter Bekleidungsgegenstände (braun-weiße Schals, Mütze und Jacke - Fanutensilien eines Erstligafußballvereins aus Hamburg). Die Täter flohen zu Fuß. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts, welches nach dem Strafgesetzbuch (StGB) selbst in minder schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet wird. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck, OT. Thielitz - Brand in einem Einfamilienhaus - Plastikkorb im Keller brennt

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 12:00 Uhr, fing in Soltendieck ein Plastikkorb im Keller eines Einfamilienhauses Feuer. Die Freiwilligen Feuerwehren Kattien und Bodenteich löschten den Brand. Es entstand kein großer Gebäudeschaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Soltendieck - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - in Grundstücksmauer gekracht - Pkw nicht zugelassen

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 21:00 Uhr, verlor ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW in einer Linkskurve in Soltendieck die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Der Pkw war nicht zugelassen. Vier Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Klinikum nach Uelzen verbracht. Die Schadenshöhe beträgt 10.000 Euro. Die Beteiligten versuchten das Fahrzeug eigenständig zu bergen und sich von der Unfallstelle zu entfernen. Eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung wurde nicht festgestellt.

