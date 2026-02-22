Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.02.- 22.02.2026 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Uneinsichtiger Ladendieb Am Freitagabend begibt sich ein 39-jähriger zunächst in ein Lebensmittelgeschäft in Am Alten Eisenwerk und wird bei einem Diebstahl erwischt. Er kann zunächst flüchten und begibt sich unmittelbar in das nächste Lebensmittelgeschäft in Auf dem Schmaarkamp. Dort wird er ebenfalls bei einem Diebstahl beobachtet und kann ebenfalls flüchten. Kurz darauf begibt er sich in ein weiteres Geschäft in Am Alten Eisenwerk und wird auch hier bei einem Diebstahl festgestellt. Der Mann kann wieder flüchten, gibt hier vorher jedoch gegenüber einem Mitarbeiter seine Personalien an. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Aggressiver Partygast

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, versucht ein 40-jähriger trotz Hausverbots eine Lokalität in der Altenbrückertorstraße zu betreten. Hierbei versucht er auch, den Türsteher zu schlagen. Dieser kann dem Schlag jedoch ausweichen. Der Verursacher erhält daraufhin einen Platzverweis.

Lüneburg - Katalysator eines Pkw entwendet In der Zeit von Dienstag, 17.02.2026, bis Samstag, 21.02.2026, entwendet ein unbekannter Täter den Katalysator eines in der Neuetorstraße abgestellten Pkw. Es entsteht hierbei ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen -

Landkreis Uelzen

Spaziergängerin durch Hund gebissen

Um die Mittagszeit am Freitag ging eine Frau mit ihrem Hund in Uelzen spazieren. Dabei passierte sie auf dem Gehweg ein Grundstück, auf welchem sich ein weiterer Hund aufhielt. Dieser sprang über den Zaun und griff den Hund der Spaziergängerin an. Daraufhin ging die Frau dazwischen und wurde durch den angreifenden Hund in den Rücken gebissen und dadurch verletzt. Auch ihr Hund erlitt mehrere Bisswunden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Hundehalter eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Bad Bevensen - Polizei bittet um Hinweise Am Dienstag, den 17.02.2026, kam es in Bad Bevensen auf dem Parkplatz der Ratsapotheke zwischen 10:30 und 10:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter PKW Seat Alhambra in weiß beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Falls jemand etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, bittet die Polizei diese unter der Nummer 05821-976550 zu melden.

