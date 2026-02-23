POL-LG: ++ Bewohner von Obdachlosenunterkunft tot aufgefunden ++ Polizei nimmt 53 Jahre alten Mitbewohner vorläufig fest und ermittelt wegen Totschlags ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Bewohner von Obdachlosenunterkunft tot aufgefunden ++ Polizei nimmt 53 Jahre alten Mitbewohner vorläufig fest und ermittelt wegen Totschlags ++

Lüneburg

Wegen Totschlag ermittelt die Polizei gegen einen 53 Jahre alten Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Lüneburger Straße im Ortsteil Rettmer. In den Abendstunden des 22.02.26 war ein 61 Jahre alter Mitbewohner des 53-Jährigen tot in dem gemeinsamen Zimmer aufgefunden worden. Alarmierte Rettungskräfte konnten gegen 19:00 Uhr nur noch den tot des Mannes feststellen. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme stellten Einsatzkräfte der Tatortgruppe deutliche Hinweise auf ein Tötungsdelikt fest. Parallel fiel der 53-Jährige durch sein Verhalten in der Unterkunft auf, zog sich in einen anderen Raum der Unterkunft zurück und drohte sich mit mehreren Messern zu verletzten. Einsatzkräfte der Polizei sicherten den Bereich und konnten den Mann zur Aufgabe bewegen. Zuvor verletzte sich der 53-Jährige selbst schwer, so dass er in der Folge in einem Klinikum notoperiert werden musste. Er schwebt nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr, ist jedoch nicht vernehmungsfähig.

Der Mann ist dringend tatverdächtig seinen Mitbewohner im Verlauf der letzten Tage getötet zu haben; die vorläufige Festnahme wurde veranlasst.

Spezialisierte Kräfte der Spurensicherung und des Fachkommissariats Tötungsdelikte sicherte noch am Abend und in der Nacht verschiedene Spruen sowie den Tatort und veranlasste eine Obduktion des Leichnams in der Rechtmedizin in Hamburg. Die abschließenden Ergebnisse dazu stehen noch aus. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen dauern an.

