Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 33-Jähriger löst öffentlichkeitswirksamen Einsatz aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim sorgte heute Mittag (27.02.2026) gegen 12:30 Uhr für einen Einsatz in der Hildesheimer Innenstadt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollte der Mann ursprünglich aufgrund eines psychotischen Zustandes durch den Rettungsdienst vom Bahnhofsplatz in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. Dieser Maßnahme entzog er sich jedoch, indem er weglief. Hinzu gerufene Polizeibeamte konnten ihn schließlich im Bereich des Almstores stellen, nachdem er zuvor über die Fahrbahn der Kaiserstraße gelaufen war, ohne auf den Verkehr zu achten. Hiergegen wehrte sich der Mann lautstark und vehement, so dass er mittels Handschellen fixiert werden musste. Zwei Beamtinnen wurden während des Geschehens leicht verletzt.

Nachdem der 33-Jährige letztlich unter Kontrolle gebracht worden war, erfolgte eine Zuführung in das Krankenhaus, die von der Polizei begleitet wurde.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

