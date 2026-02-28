Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall auf der BAB 7 bei Hildesheim führt zu Fahrzeugbrand und Vollsperrung

Hildesheim (ots)

Hildesheim - BAB 7 / AS Drispenstedt (all) - Am Samstagnachmittag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, in Höhe der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, drei Leichtverletzten und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger albanischer Staatsangehöriger mit seinem Audi S7 den ersten Überholfahrstreifen in Richtung Kassel. Aufgrund stockenden Verkehrs musste ein vorausfahrender 29-jähriger Bremer seinen Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Der 28-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen leichten Auffahrunfall auf das Heck des Vordermanns nicht mehr verhindern. Der 29-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 58-jährige Beifahrerin blieben hierbei unverletzt; am Fahrzeug entstand lediglich leichter Sachschaden. Ein nachfolgender, 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Nörten-Hardenberg erkannte die Situation offenbar zu spät. Trotz Auslösen des automatischen Bremsassistenten und eines Ausweichmanövers nach rechts in Richtung Hauptfahrstreifen kollidierte sein Pkw (ebenfalls Mercedes) frontal mit dem Heck des Audi S7 des 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 28-jährige Fahrer des Audi leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Sein 25-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der 25-jährige Nörten-Hagenberger sowie seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Hannover transportiert. In Folge der Kollision brach im Motorraum des Mercedes des 25-Jährigen Nörten-Hagenbergers ein Brand aus, der sich schnell ausweitete. Die Freiwillige Feuerwehr Drispenstedt sowie die Berufsfeuerwehr Hildesheim waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. An zwei der beteiligten Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde die Betonfahrbahn durch den Brand sowie auslaufende Betriebsstoffe erheblich verunreinigt und beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich geschätzt auf ca. 61.000EUR. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die BAB 7 zunächst in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Während die Richtungsfahrbahn Hannover zeitnah gegen 12:25 Uhr wieder freigegeben werden konnte, dauerte die Sperrung in Fahrtrichtung Kassel aufgrund aufwendiger Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen bis 15:55 Uhr an. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staubildungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell