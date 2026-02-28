PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdacht auf Tötungsdelikt in Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (ruk) - Am Samstag, 28.02.2026, kam nach ersten Erkenntnissen eine 43-jährige Frau in den frühen Morgenstunden in einer Hildesheimer Wohnung mutmaßlich durch ein Gewaltdelikt ums Leben. Der mutmaßliche Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und das unter anderem für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus findet gegenwärtig eine Spurensuche und -sicherung in der tatbetroffenen Wohnung statt.

Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Fall bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die Veröffentlichung weiterer Informationen ist für Montag, den 02. März 2026 geplant.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Staatsanwaltschaft Hildesheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 03:47

    POL-HI: Flüchtige Kleinkrafträder -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM -(Üb)Am Freitagabend, dem 27.02.2026, befuhren augenscheinlich drei heranwachsende Personen mit Kleinkrafträdern die Straße Hohnsen in nördliche Fahrtrichtung. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte festgestellt werden, dass an keinem der drei Kleinkrafträder ein amtliches Kennzeichen angebracht war. Zudem wurden die Fahrzeuge ohne eingeschaltete, vorgeschriebene ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 03:44

    POL-HI: Falscher Dachdecker entwendet Wertsachen

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). Am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, entwendete ein falscher Dachdecker Wertgegenstände aus einem Wohnhaus in der Ortsmitte von 31185 Söhlde. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Mann gegen 15:45 Uhr Kontakt zu der Geschädigten auf und gab sich als Dachdecker aus. Daraufhin verschaffte er sich Zutritt zum Wohnhaus. Im weiteren Gesprächsverlauf veranlasste er die Frau unter einem ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:11

    POL-HI: 33-Jähriger löst öffentlichkeitswirksamen Einsatz aus

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim sorgte heute Mittag (27.02.2026) gegen 12:30 Uhr für einen Einsatz in der Hildesheimer Innenstadt. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollte der Mann ursprünglich aufgrund eines psychotischen Zustandes durch den Rettungsdienst vom Bahnhofsplatz in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren