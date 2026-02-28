Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdacht auf Tötungsdelikt in Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (ruk) - Am Samstag, 28.02.2026, kam nach ersten Erkenntnissen eine 43-jährige Frau in den frühen Morgenstunden in einer Hildesheimer Wohnung mutmaßlich durch ein Gewaltdelikt ums Leben. Der mutmaßliche Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und das unter anderem für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus findet gegenwärtig eine Spurensuche und -sicherung in der tatbetroffenen Wohnung statt.

Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Fall bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die Veröffentlichung weiterer Informationen ist für Montag, den 02. März 2026 geplant.

