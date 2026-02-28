Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Feuerwehrgerätehaus und einem Feuerwehrfahrzeug

Hildesheim (ots)

Harsum (hil) - Am Samstag, den 28.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung am Feuerwehrgerätehaus in Harsum, Mahnhof 23.

Ein bislang unbekannter Täter warf mit mehreren Steinen in die Richtung des Feuerwehrgerätehauses, wovon einer eine Plastikscheibe und das dahinter befindliche Feuerwehrfahrzeug beschädigt hat. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066 985 0

