POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601042

Heiligenhaus / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Bereits am Donnerstagmorgen, 11. Dezember 2025, kam es in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:30 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Rad den Radweg entlang der Ruhrstraße in Richtung Heiligenhaus. In Höhe der Einmündung zur Isenbügeler Straße querte sie die Fahrbahn. Um ihren nachfolgenden minderjährigen Kindern eine gefahrlose Querung der Fahrbahn mit dem Rad zu ermöglichen, blieb sie nach eigenen Angaben mittig auf der Isenbügeler Straße stehen.

Die Fahrerin eines weißen Autos missachtete die 46-Jährige und stieß mit dem Auto gegen ihr Hinterrad. Hierbei wurde das Rad beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Auto über die Ruhrstraße in Richtung Kettwig.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, fuhr gegen 18:15 Uhr ein 81-Jähriger mit seinem 20 Jahre alten schwarzen Golf Cabriolet entlang der Kölner Straße.

Einem nachfolgenden Autofahrer fiel die auffällige Fahrweise des Seniors auf und er mutmaßte, dass dieser körperlich nicht in der Lage sei, den VW Golf sicher zu führen.

In Höhe der Hausnummer 22 touchierte der Senior mit dem Außenspiegel seines VW den Außenspiegel eines geparkten Autos. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte er seine Fahrt in Richtung St-Konrad-Allee fort. Nur wenige hundert Meter weiter, unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich zur Straße Am Wiedenhof / Rosenweg, missachtete der Golf-Fahrer zudem einen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Kölner Straße am dortigen Zebrastreifen queren wollte. Nach Angaben des Zeugen verhinderte der Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite von dem Auto angefahren zu werden.

Der nachfolgende Zeuge alarmierte folgerichtig die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten konnte er den 81-Jährigen auf der St-Konrad-Allee an der Weiterfahrt hindern. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte sicherten Spuren an der Unfallstelle und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Sie beschlagnahmten zudem den Führerschein des Hildeners und stellten dessen Fahrzeugschlüssel sicher.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung in diesem Fall sucht die Polizei den Fußgänger, der auf dem Zebrastreifen der Kölner Straße beinahe von dem VW Golf angefahren worden wäre und bittet ihn, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

