POL-ME: Falsche Microsoft-Mitarbeiter betrügen 73-Jährige - 2601041

Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, wurde in Erkrath eine 73 Jahre alte Frau Opfer eines Online-Betrugs. Ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft verschaffte sich Zugriff auf den Laptop der Erkratherin und erbeutete einen hohen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr erschien auf dem Laptop der Seniorin die Mitteilung, dass diese den Microsoft Support kontaktieren solle. Die Erkratherin rief die angegebene Nummer in Österreich an und sprach mit einem vermeintlichen Mitarbeiter der Firma. Dieser gab vor, dass das Online-Konto der 73-Jährige gehackt worden sei und bot Hilfe an. Hierzu bat er um die Zugangsdaten zum Online-Banking, die die Seniorin mitteilte. Nachdem der Betrüger sich so widerrechtlich Zugriff zum Konto der Frau verschafft hatte, überwies er in mehreren Transaktionen eine hohe vierstellige Summe Geld an ein fremdes Konto.

Als die Seniorin den Betrug bemerkte, erstattete sie richtigerweise Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

