Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) - Am 23.02.2026 um 15:40 Uhr beabsichtigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Stettiner Straße auf die Schmiedetorstraße einzubiegen. Hierbei touchierte der Verkehrsteilnehmer einen silbernen BMW, welcher sich fahrend auf der Schmiedetorstraße befand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung bemühen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer soll einen dunklen Pkw mit Braunschweiger Kennzeichen geführt haben. Das Polizeikommissariat Elze ermittelt in diesem Fall aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Elzer Polizei (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell