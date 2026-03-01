Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche schmeißen Steine auf die Straße und treffen Pkws

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 01.03.2026, gegen 18:45 Uhr, warfen bislang unbekannte Jugendliche vom Parkplatz/ Parkdeck der Sparkasse aus mehrere teils hühnereigroße Steine auf den nahegelegenen Walter-Gropius-Ring. Mindestens ein vorbeifahrender und ein in der Steinbergstraße geparkter Pkw wurden von den Steinen getroffen und dadurch beschädigt. Es entstanden tiefe Kratzer im Lack. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell