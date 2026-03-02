PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung auf der Autobahn

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Hildesheim (mue) Am heutigen Montag, den 02. März wurde durch die Autobahnpolizei Hildesheim eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der BAB 7 durchgeführt. Hauptfokus war es, Ablenkungen im Straßenverkehr aufzudecken und die Verkehrssicherheit so zu erhöhen.

Durch die Beamten konnten in diesem Rahmen diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Darunter befanden sich mehrere Verstöße, bei denen die Fahrzeugführer verbotswidrig ihr Smartphone während der Fahrt benutzten, teilweise über eine Strecke von mehreren Kilometern.

Besonders auf Autobahnen stellt dies eine erhebliche Gefahr dar, denn schon bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h wird bereits bei einer zwei Sekunden Ablenkung eine Strecke von über 50 m blind zurückgelegt. Hier kommt es aus diesem Grund immer wieder zu gefährlichen Situationen und im schlimmsten Fall zu Unfällen.

Um die Verkehrssicherheit auch weiterhin zu erhöhen, wird die Autobahnpolizei Hildesheim auch in Zukunft auf gezielte Kontrollen setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

