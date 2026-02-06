Bundespolizeidirektion München: Alltagshelden - Ehrung für gezeigte Zivilcourage

Bundespolizeidirektion München

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing würdigte am Mittwoch (28. Januar) Andreas Steierer aus Dorfen für seine gezeigte Zivilcourage. Er griff am 6. Dezember vergangenen Jahres am Bahnhof Mühldorf am Inn ein, als ein 58-jähriger Deutscher eine Gruppe afghanischer Minderjähriger beleidigte.

Vier afghanische Staatsangehörige, darunter drei Minderjährige, hielten sich zur Mittagszeit am Bahnhofsvorplatz in Mühldorf am Inn auf. Ein 58-Jähriger beleidigte die Gruppe in herablassender, fremdenfeindlicher und aggressiver Art und Weise, ohne dass es vorher zu einem Kontakt kam. Wo andere wegschauen, schaute einer genau hin - Andreas Steierer. Der Busfahrer beobachtete die Situation und stellte den Mann zur Rede. Die Konfrontation mit dem inakzeptablen Verhalten und die deutliche Aufforderung sich zurückzuhalten zeigten unmittelbar Wirkung. Zwar stellte der Deutsche die Beleidigungen gegen die Gruppe ein, zeigte sich jedoch weiter uneinsichtig und tätigte weitere allgemeine fremdenfeindliche Aussagen. Doch damit nicht genug: Der 58-Jährige beabsichtigte, ebenso wie die zuvor beleidigte Gruppe, mit dem Bus weiterzureisen. Es handelte sich aber ausgerechnet um den Bus, der von Andreas Steierer gelenkt wurde. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, schloss er den Deutschen von der Mitfahrt aus.

Die hinzugerufenen Bundespolizisten stellte die Personalien aller beteiligten Personen fest. Der 58-jährige Deutsche wurde wegen Beleidigung und Volksverhetzung angezeigt.

Michaela Hofmeister von der Bundespolizeiinspektion Freilassing und ein Ermittlungsbeamter aus dem Bundespolizeirevier Mühldorf am Inn zeichneten Andreas Steierer vergangenen Mittwoch für seine gezeigte Zivilcourage aus und übergaben ihm eine Urkunde, die daran erinnern soll, dass sein selbstloses Handeln nicht selbstverständlich ist und den Unterschied gemacht hat. Er hat hingesehen, seine Stimme erhoben und mit Entschlossenheit dem Hass Einhalt geboten. "Durch Ihr Einschreiten haben Sie den betroffenen Mädchen das Gefühl vermittelt, nicht alleine zu sein und haben deutlich gemacht, dass die Meinung eines Täters nicht die Meinung der Gesellschaft ist", so Michaela Hofmeister bei ihrer Ansprache.

Andreas Steierer ist Tarifbeschäftigter bei der Feuerwehr in München und war als Fahrer des Schienenersatzverkehrs am 6. Dezember 2025 zur richtigen Zeit am richtiger Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing gibt zur Zivilcourage folgende Verhaltenshinweise und weist auf die Internetseite www.aktion-tu-was.de hin: - Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr - Ruf die Polizei und sag als Zeuge aus - Bitte andere um Mithilfe und mach auf die Situation aufmerksam - Präge dir Tätermerkmale ein - Kümmere Dich um Opfer - Warte nicht, bis "schon irgendjemand was unternimmt". Handle!

