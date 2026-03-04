Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger entwendet Schmuck

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Montag, den 02.03.2026 sucht eine bislang unbekannte männliche Person mehrere Haushalte in der Bachstraße auf. Durch Vortäuschen unterschiedlicher Interessen, zum Beispiel dem Ankauf von Büchern, verschafft er sich Zutritt in mindestens ein Wohnhaus. Während er den Geschädigten zunächst in ein Gespräch verwickelt und später geschickt ablenkt, kann er schließlich mehrere Schmuckstücke in einem niedrigen fünfstelligen Euro-Wert entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0

