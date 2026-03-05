PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 führt zu Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

Holle / BAB 7 - (gle) - Am Donnerstag, den 05.03.2026, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Richtung Hannover zwischen der Autobahnanschlussstelle Bockenem und dem Autobahndreieck Salzgitter zu einem Verkehrsunfall.

Ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Goslar befuhr mit seinem PKW, Alpina BMW, die genannte Strecke auf dem zweiten Überholfahrstreifen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und den Angaben von Zeugen kam es im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels zu einem Konflikt zwischen einem unbekannten Verkehrsteilnehmenden und dem genannten Unfallbeteiligten. Zu einem unmittelbaren Zusammenstoß zwischen diesen kam es jedoch nicht.

Der 28-Jährige verlor bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn, stieß mit Außen- und Mittelschutzeinrichtungen zusammen und kam stark unfallbeschädigt auf den beiden Überholfahrstreifen zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall zog sich der Fahrzeugführer Verletzungen zu und wurde nach der Behandlung durch den Rettungsdienst einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Weiterhin liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus und es erstreckte sich ein großes Trümmerfeld über alle Fahrstreifen, wodurch umfangreiche Reinigungsmaßnahmen durch die Autobahnmeisterei Hildesheim erforderlichen waren. Des Weiteren sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bockenem im Einsatz gewesen.

Während der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr nach einer kurzen Vollsperrung über den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn wurde um 11:45 Uhr wieder vollständig freigegeben.

Die Autobahnpolizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, Kontakt mit der Dienststelle unter der Rufnummer 05121 / 939 -225 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
