Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Spendensammler in der Fußgängerzone Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 05.03.2026, in der Zeit zwischen 10:50-11:00 Uhr, kam es vor dem örtlichen Kaufland zu einer unangemeldeten und damit wahrscheinlich illegalen Unterschriften- / Spendensammlung durch bislang namentlich unbekannte Personen. Ein Kunde beschwerte sich bei der Marktleitung über die unrechtmäßige und aggressive Spendensammlung. Die Personen befanden sich zwar nicht mehr am Eingangsbereich des Marktes, aber durch Zeugen konnte das Kennzeichen von einem blauen Audi mitgeteilt werden, in welches die Personen kurz zuvor eingestiegen waren. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten, denen womöglich durch die Spendensammlung ein Vermögensschaden entstanden ist und weiteren Zeugen. Mitunter wird auch der Beschwerdeführer gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell