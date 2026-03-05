Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorrad übersehen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/ Burgstemmen - (jb) Am 05.03.2026 gg. 16.15 Uhr kam es an der Einmündung Mühlenweg/Nordstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51- jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Sprinter die Nordstraße aus Richtung Ortskern und wollte nach links in den Mühlenweg einbiegen. Beim Einbiegen musste er aufgrund querender Kinder anhalten. Zeitgleich befuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Kraftrad die Nordstraße aus Richtung Nordstemmen kommend in Richtung Ortskern Burgstemmen. Dieser konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Sprinter.

Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.

