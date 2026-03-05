PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorrad übersehen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/ Burgstemmen - (jb) Am 05.03.2026 gg. 16.15 Uhr kam es an der Einmündung Mühlenweg/Nordstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51- jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Sprinter die Nordstraße aus Richtung Ortskern und wollte nach links in den Mühlenweg einbiegen. Beim Einbiegen musste er aufgrund querender Kinder anhalten. Zeitgleich befuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Kraftrad die Nordstraße aus Richtung Nordstemmen kommend in Richtung Ortskern Burgstemmen. Dieser konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Sprinter.

Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

