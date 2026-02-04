PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße

Hachenburg (ots)

Heute zwischen 14:05 - 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte Fahrzeug ist im unteren PKW-Bereich rundherum braun lackiert.

Wem ist aufgefallen, dass dieses besagte Fahrzeug beschädigt wurde? Es werden Hinweise auf den Unfallverursacher erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Pressestelle
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

