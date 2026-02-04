PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Fahrer unter Drogeneinfluss

Diez (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, den 02. Februar, gegen 07:10 Uhr einen sehr auffällig fahrenden Lieferwagen auf der Landesstraße 318 zwischen Hambach und Aull. Beamte der Polizei Diez konnten das besagte Fahrzeug kurz darauf in der Schaumburger Straße in Diez anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate, Amfetamine und THC. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:01

    POL-PDMT: Diez. Fettbrand löst Feuerwehreinsatz aus

    Diez (ots) - Am Dienstag, den 03. Februar, rückten Feuerwehr und Polizei um kurz vor 21 Uhr zu einem gemeldeten Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Oraniensteiner Straße aus. Wie sich schnell herausstellte, hatte sich bei einem Bewohner des Hauses während des Kochens Fett in der Pfanne entzündet. Der Mann warf daraufhin die brennende Pfanne aus dem Fenster. Hierbei entzündeten sich Kabel und Teile der Fassade ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 00:39

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Viktoriastollen

    Weisel (ots) - In dem Zeitraum vom Dienstag, den 20.01.2026, bis Donnerstag, den 22.01.2026, um 13:15 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug den Grünstreifen neben der Landstraße 339 beim Viktoriastollen in Weisel. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem in Fahrtrichtung Kaub linksseitig der Fahrbahn befindlichem Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:33

    POL-PDMT: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

    Bad Marienberg (ots) - In der Zeit vom 01.02.2026, 22:00 Uhr - 03.02.2026, 11:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldautomat in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg aufzubrechen. Der Automat hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden entstand. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Hachenburg entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren