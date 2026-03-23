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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Betrüger erbeuten EC-Karte und Geld
Polizei warnt

Bickenbach (ots)

Am Freitag (20.3.) kam es in Bickenbach zu einem Fall, bei dem Betrüger bei einer Seniorin eine EC-Karte und Bargeld erbeuteten.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Betrüger bei der 87-jährigen Seniorin telefonisch gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelten die Betrüger der Dame vor, ihre Kontodaten und den dazugehörigen PIN zu benötigen. Gegen 17.15 Uhr erschien ein bislang unbekannter Täter an ihrer Tür, welchem es in einem unbeobachteten Moment gelang, Bargeld und die EC-Karte an sich zu nehmen.

Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und einen schwarzen Vollbart haben. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke mit "Polizei"-Schriftzug auf der Brust gewesen.

Wer hat etwas Verdächtiges in der Ringstraße beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei: PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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