Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Schwelbrand in Hackschnitzelanlage

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu einem Feuer bei Hochdorf aus.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr entdeckte ein Bewohner den Brand in dem Teilort Wettenberg. Auf einem Anwesen war an einem Förderband ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort Hackschnitzel auf dem Band zu einer Scheune transportiert. Die entzündeten sich wohl und das Feuer hatte sich auf das Hackschnitzellager ausgeweitet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Schwelbrand durch den Bewohner gelöscht werden. Der hatte das mitbekommen und atmete bei dem Löschvorgang Rauchgase ein. Der Mann kam vorsorglich in eine Klinik. Die Feuerwehr leerte das Lager, um so sämtliche Glutnester zu beseitigen. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt an der Hackschnitzelförderschnecke für den Brand ursächlich gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

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