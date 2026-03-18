PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Von der Unfallstelle geflüchtet
Nicht um den Schaden kümmerte sich ein unbekannter Autofahrer.

Ulm (ots)

Der Seat Leon parkte von Montag 9 Uhr bis Dienstag 6 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwagestraße. Ein unbekanntes Auto streifte am Seat entlang und beschädigte den an der vorderen Stoßstange. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Am Seat entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

+++++++ 0502298 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren