Ulm (ots) - Gegen 10.20 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Audi in der Ludwig-Beck-Straße und hielt an einer roten Ampel an. Obwohl es sich um eine einspurige Straße handelte, hielt rechts neben ihm ein 83-Jähriger in seinem Renault Kangoo. Dabei nutzte dieser auch den rot markierten Radfahrstreifen. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Autos los. Der ...

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