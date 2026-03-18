POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Von der Unfallstelle geflüchtet
Nicht um den Schaden kümmerte sich ein unbekannter Autofahrer.
Ulm (ots)
Der Seat Leon parkte von Montag 9 Uhr bis Dienstag 6 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwagestraße. Ein unbekanntes Auto streifte am Seat entlang und beschädigte den an der vorderen Stoßstange. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Am Seat entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.
+++++++ 0502298 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell