Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbruch bei Juwelier

Am Mittwoch drang unbekannter Täterschaft in ein Erbacher Geschäft ein.

Ulm (ots)

Gegen 3.45 Uhr wurde der Einbruch in einem Juwelier in der Erlenbachstraße der Polizei durch eine Sicherheitsfirma gemeldet. Schnell waren zahlreiche Streifen am Einsatzort und fahndeten nach den Einbrechern. Die hatten eine Glasscheibe an der Eingangstüre eingeschlagen und waren in das Geschäft eingedrungen. Im Innern durchwühlten sie wohl Vitrinen und waren vor dem Eintreffen der Polizei wieder verschwunden. Was sie mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden. Auch eine Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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