Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressmitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

19-Jähriger in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Ein 19-Jähriger steht im dringenden Verdacht, im Raum Göppingen wiederholt Krafträder gestohlen zu haben.

Seit Anfang März 2026 kam es im Bereich Göppingen und Salach wiederholt zu Diebstählen von Rollern. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979?search=0431721 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6234868).

Neben den Diebstählen soll der 19-jährige Tatverdächtige auch mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Göppingen verursacht haben.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts war der 19-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft und einem durch das Amtsgericht Göppingen erlassenen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Polizei Göppingen gelang es, den Tatverdächtigen im Rahmen einer Personenkontrolle am Freitag (13.03.2026) gegen 16.30 Uhr in der Gerberstraße in Göppingen widerstandslos festzunehmen. Nach einer richterlichen Vorführung am Samstag (14.03.2026) beim Amtsgericht Ulm wurde der bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der polizeibekannte und einschlägig vorbestrafte 19-jährige Mann mit deutscher und italienischer Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Polizei Göppingen und der Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

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Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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