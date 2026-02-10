Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall beim Überholen

Nach einem Überholvorgang zu früh wiedereingeschert ist eine 22-jährige Opel-Lenkerin am Montagmittag und hat dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau überholte gegen 12.45 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen auf dem mehrspurigen Teilstück einen Lkw und setzte zu früh zum Wiedereinscheren an. Hierdurch kollidierte sie zuerst mit dem Lastwagen und prallte schließlich in die Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Unfallflucht beobachtet

Teuer dürfte die Fahrerin eines Mercedes eine Unfallflucht zu stehen kommen. Die Frau wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Montagmittag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Au beim unachtsamen Einsteigen in ihren Wagen die Fahrertür deutlich hörbar gegen einen daneben geparkten Audi schlug. Danach soll sie die gut sichtbare Delle kurz begutachtet haben, ins Auto gestiegen und zügig davongefahren sein. Nachdem der Zeuge ein Foto von dem Verursacherfahrzeug machte und die Polizei verständigte, dürfte nun anhand des Kennzeichens die Verantwortliche schnell ermittelt werden können.

Meßkirch

Arbeitsunfall

Ein Forstarbeiter hat sich am Montagvormittag bei Menningen im Rahmen seiner Tätigkeit schwer verletzt. Gegen 8.45 Uhr schnitt sich der 37-Jährige aus bislang nicht geklärter Ursache mit seiner Kettensäge durch den Schuh in den Fuß. Während seine Kollegen Erste Hilfe leisteten, wurden neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und die Bergwacht alarmiert. Sie retteten den Mann aus dem unwegsamen Gelände und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Gammertingen

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ist am Montagvormittag ein 60-jähriger VW-Lenker auf der L 253 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich im Grünstreifen überschlagen. Der Mann befuhr die Strecke von Geisingen kommend in Richtung Kettenacker und verunfallte gegen 9.15 Uhr. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand, wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gammertingen

Gegen Grundstückstor geprallt

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist am Montagmorgen der 29-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf der abschüssigen Dresdener Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 6.15 Uhr prallte der Mann mit seinem Fahrzeug daraufhin gegen ein stählernes Grundstückstor. Während der Mann unverletzt blieb, entstand am Fahrzeug und an der Grundstückseinfriedung ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Wertsachen nach Schockanruf erbeutet

Einmal mehr erfolgreich war ein sogenannter Schockanruf am Montagnachmittag bei einer Seniorin in Bad Saulgau. Mit der bekannten Masche, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für eine Kaution zur Verhinderung einer Haft gezahlt werden müsse, brachten die unbekannten Betrüger die 97-Jährige dazu, einem Abholer Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro auszuhändigen. Der Mann wird als ca. 26 Jahre alt beschrieben, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine weiße Jacke mit schwarzen Ärmeln. Die Polizei ermittelt nun wegen des gewerbsmäßigen Betrugs und weist abermals auf diese äußerst dreiste Betrugsmasche hin. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Mengen

Zeugen zu Verkehrsvorgang gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Mengen zu einem Verkehrsvorgang, der sich am Montagmittag gegen 12.20 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet haben soll. Den Angaben einer 37-Jährigen zufolge soll zu diesem Zeitpunkt ein Angehöriger mit seinem weißen BMW bewusst auf die Frau zugesteuert haben, als diese auf der Zeppelinstraße in Richtung Josef-Laub-Straße lief. Zu einer Kollision kam es nicht. Um den genauen Geschehensablauf zu klären, bittet die Polizei nun etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden. Es wird wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell