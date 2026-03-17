Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schlägerei vor Wohnhaus

Am Sonntag erlitten zwei Brüder bei einer Schlägerei in Göppingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr meldete ein Zeuge die Schlägerei in der Vorderen Karlstraße. Dort kam es vor einem Mehrfamilienhaus zur Auseinandersetzung mit vier Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Die beiden Geschädigten, zwei Brüder im Alter von 45 und 37 Jahren, erlitten bei dem Angriff Verletzungen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie von den Angreifern mit einem Gabelschlüssel attackiert. Aufgrund ihrer mittelschweren Verletzungen mussten sie in einer Klinik ambulant behandelt werden.

Die beiden Beschuldigten, bei denen es sich wohl um einen Vater mit seinem Sohn handelt, konnten kurz darauf an ihrer Wohnanschrift in Göppingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer im Alter von 59 und 33 Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Diese sind bislang noch unklar. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Göppingen unter Tel. 07161/63-2360 entgegen.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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