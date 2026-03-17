POL-UL: (BC) Ertingen - Auto zerkratzt
In den vergangenen Tagen ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut freien Lauf.
Ulm (ots)
Der graue VW Golf parkte zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 11.45 Uhr in der Grangesstraße. Dort stand der Pkw im Hofraum eines Grundstücks. Der Besitzer stellte die Beschädigungen an dem Auto fest. Ein Unbekannter hatte mit einem spitzen Gegenstand die Heckklappe zerkratzt. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 2.000 Euro.
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