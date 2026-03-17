Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr in der Heidenheimer Straße. Der 41-jährige Lasterfahrer lud mit seinem Hubwagen von seinem Laster Ware ab. Über eine Rampe fand der Entladevorgang vom Laster statt. Die Neigung der Rampe war wohl zu groß, so dass sich der Hubwagen nicht mehr kontrollieren ...

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