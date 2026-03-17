POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer umgefahren
Am Montag übersah eine Autofahrerin einen 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad.
Ulm (ots)
Gegen 12.30 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad vom Härtsfeldsee in Richtung Dischingen. Hinter ihm kam eine 84-Jährige mit ihrem Kia angefahren. Die übersah wohl den Jugendlichen. Im letzten Augenblick versuchte sie noch auszuweichen. Das misslang jedoch und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige stürzte von seinem Motorrad und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.
+++++++ 0491701 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell