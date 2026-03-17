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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer umgefahren
Am Montag übersah eine Autofahrerin einen 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad vom Härtsfeldsee in Richtung Dischingen. Hinter ihm kam eine 84-Jährige mit ihrem Kia angefahren. Die übersah wohl den Jugendlichen. Im letzten Augenblick versuchte sie noch auszuweichen. Das misslang jedoch und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige stürzte von seinem Motorrad und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0491701 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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