Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer umgefahren

Am Montag übersah eine Autofahrerin einen 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad vom Härtsfeldsee in Richtung Dischingen. Hinter ihm kam eine 84-Jährige mit ihrem Kia angefahren. Die übersah wohl den Jugendlichen. Im letzten Augenblick versuchte sie noch auszuweichen. Das misslang jedoch und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige stürzte von seinem Motorrad und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

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