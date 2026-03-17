Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Holzbank brennt

Am Sonntag zerstörten Unbekannte eine Holzbank bei Biberach. Zwei Jugendliche wurden bei der Tat gesehen und konnten auf ihren Escootern flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Sitzbank in einem Waldstück zwischen Biberach und Warthausen aus. Die Bank stand linksseitig an einem Hang neben der B465/ Ehinger Straße im Bereich Stadthalde. Ein Zeuge stellte die Flammen fest. Noch bevor er die zwei Unbekannten ansprechen konnte, flüchteten die jungen Männer auf ihren Rollern. Da der Zeuge die Flammen selbst nicht löschen konnte und das Feuer im Wald wohl außer Kontrolle zu geraten schien, wählte er den Notruf. Die Feuerwehr Biberach löschte das Feuer. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten, konnte jedoch die flüchtenden Jugendlichen nicht feststellen. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Vandalen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

++++0487390(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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