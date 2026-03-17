Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei stoppt Gurtmuffel und Handynutzer

Am Montag ertappte die Polizei in Göppingen einige Gurtmuffel und Nutzer von Mobiltelefonen am Steuer.

Ulm (ots)

Weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln und Gesetze hielten, stoppte die Polizei Göppingen in der Grabenstraße zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr mehrere Fahrzeuge. Die Beamten wiesen sechs Fahrer auf ihren nicht angelegten Sicherheitsgurt hin. In fünf Fällen stoppte die Polizei die gefährliche Fahrt von Handynutzern, die sich durch ihre Geräte ablenken ließen. Mit allen Betroffenen führte die Polizei belehrende Gespräche und zeigte sie an oder stellte kostenpflichtige Verwarnungen aus.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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