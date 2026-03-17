Ulm (ots) - Angehörige hatten der Polizei am Sonntag das Verschwinden der Frau aus der Ulmer Oststadt gemeldet. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und leitete die Suche nach der 74-Jährigen ein. Am Abend suchten Einsatzkräfte mit Suchhunden und einem Hubschrauber nach der Vermissten. Dabei wurde auch ...

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