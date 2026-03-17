POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fensterscheibe eingeworfen
Über das Wochenende beschädigte unbekannte Täterschaft ein Heidenheimer Schulgebäude.
Ulm (ots)
Die Tat wurde am Montag gegen 7 Uhr entdeckt. Ein Unbekannter warf einen Stein gegen das doppelt verglaste Fenster der Grundschule in der Böblinger Straße und beschädigte dieses. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.
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