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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fensterscheibe eingeworfen
Über das Wochenende beschädigte unbekannte Täterschaft ein Heidenheimer Schulgebäude.

Ulm (ots)

Die Tat wurde am Montag gegen 7 Uhr entdeckt. Ein Unbekannter warf einen Stein gegen das doppelt verglaste Fenster der Grundschule in der Böblinger Straße und beschädigte dieses. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0488236(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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