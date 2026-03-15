Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus an Pkws

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 13.03.2026 beschädigte ein 25-jähriger Mann zwei Autos im Bereich des Lokschuppens. Durch den amtsbekannten Täter wurde Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro verursacht.

Ein Zusammenhang zur Meldung "Sachbeschädigung an Telekommunikationsanlage" kann derzeitig zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, insbesondere Eigentümer der Fahrzeuge oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0064859/2026) zu melden. (ms)

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