Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 10.03.2026, 17:00 Uhr bis 13.03.2026, 12:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage Eintracht in der Gothaer Straße, Arnstadt einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gartengrundstück und versuchten in der Folge den Schließzylinder der Außentür des Gartenhauses aufzubohren, was allerdings misslang. In der weiteren Folge wurde auf unbekannte Weise ein Fenster der Gartenlaube geöffnet und so das Innere der Laube betreten. Aus dieser entwendete der oder die Täter einen Elektrobackofen im Wert von 50,- Euro. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf schätzungsweise 1500,- Euro. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0064612/2026 entgegengenommen. (dl)

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