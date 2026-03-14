LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

LPI Gotha (ots) - Gestern wurden in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22.45 Uhr insgesamt zehn Seniorinnen und Senioren aus dem Ilm-Kreis und dem Wartburgkreis von unbekannten Personen angerufen. Sechs der Senioren wurde durch angebliche Beamte der Kriminalpolizei mitgeteilt, dass vermeintlich eine Diebesbande festgenommen und der Name des Angerufenen auf eine Liste gefunden wurde. Die Senioren wurden zu Wertgegenständen und ...

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