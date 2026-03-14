LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Waltershausen (Landkreis Gotha)) (ots)
Ein 43-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr gestern gegen 16:00 Uhr die B88 in Richtung Schwarzhausen. Aus ungeklärter Ursache kommt der Fahrzeugführer zunächst nach rechts auf die Bankette und fährt im weiteren Verlauf links in die Leitplanke. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Leitplanke entstehen unfallbedingte Sachschäden. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt. (pp)
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