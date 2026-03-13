PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug in gleich zehn Fällen

LPI Gotha (ots)

Gestern wurden in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22.45 Uhr insgesamt zehn
Seniorinnen und Senioren aus dem Ilm-Kreis und dem Wartburgkreis von 
unbekannten Personen angerufen.

Sechs der Senioren wurde durch angebliche Beamte der Kriminalpolizei 
mitgeteilt, dass vermeintlich eine Diebesbande festgenommen und der 
Name des Angerufenen auf eine Liste gefunden wurde. Die Senioren 
wurden zu Wertgegenständen und Bargeld befragt.

Bei den anderen vier Senioren wurde angegeben, dass deren Kinder 
einen tödlichen Verkehrsunfall versucht hätten und nun eine Kaution 
von mehreren tausend Euro für deren Freilassung verlangt wird.

Alle Senioren beendeten glücklicherweise die Gespräche. Es kam zu 
keinem Vermögensschaden.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer 
auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über 
diese Art der Betrugsmasche zu sprechen.

Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. 
Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die 
Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden 
Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der 
Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

