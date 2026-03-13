Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug in gleich zehn Fällen

Gestern wurden in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22.45 Uhr insgesamt zehn Seniorinnen und Senioren aus dem Ilm-Kreis und dem Wartburgkreis von unbekannten Personen angerufen. Sechs der Senioren wurde durch angebliche Beamte der Kriminalpolizei mitgeteilt, dass vermeintlich eine Diebesbande festgenommen und der Name des Angerufenen auf eine Liste gefunden wurde. Die Senioren wurden zu Wertgegenständen und Bargeld befragt. Bei den anderen vier Senioren wurde angegeben, dass deren Kinder einen tödlichen Verkehrsunfall versucht hätten und nun eine Kaution von mehreren tausend Euro für deren Freilassung verlangt wird. Alle Senioren beendeten glücklicherweise die Gespräche. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

