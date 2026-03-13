LPI-GTH: Verletzter E-Scooter-Fahrer
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr gestern gegen 20.30 Uhr die Professor-Frosch-Straße, übersah offenbar eine Treppe und stürzte. Der 16-jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ak)
