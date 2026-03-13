LPI-GTH: Verletzter E-Scooter-Fahrer

Ilm-Kreis (ots) - Heute Morgen gegen 03:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf die L1144 in Fahrtrichtung Gräfinau-Angstedt. Etwa 1,5 Kilometer nach der Ortslage Pennewitz querte Wild die Fahrbahn und veranlasste den Fahrer zu einem Ausweichmanöver. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Wall, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde ...

mehr