LPI-GTH: Verletzter E-Scooter-Fahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr gestern gegen 20.30 Uhr die Professor-Frosch-Straße, übersah offenbar eine Treppe und stürzte. Der 16-jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

