Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Nach einem Verkehrsunfall unerlaubt entfernt hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gutenbergstraße. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ausparken einen geparkten Pkw an der rechten Fahrzeugfront und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autofahrer übersieht beim Abbiegen zwei Radfahrer

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 17 Uhr an der Kreuzung Keplerstraße / Allmandstraße leicht verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte von der Keplerstraße nach links in die Allmandstraße abbiegen und übersah dabei die beiden entgegenkommenden und vorrangberechtigten Radfahrer auf dem Radfahrstreifen in Richtung Ehlersstraße. Der 47-Jährige und der 48-Jährige stürzten und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrrädern entstand jeweils Sachschaden von rund 600 Euro, am Pkw wird dieser auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Kressbronn am Bodensee

Unbekannter greift Mann an

Ein Unbekannter soll am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in der St.-Gallus-Straße einen 61-Jährigen angegriffen haben. Den Angaben des Mannes zufolge habe der Täter ihn grundlos von hinten attackiert, ihm ins Gesicht geschlagen und sei anschließend in Richtung Lindau geflüchtet. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und musste danach ärztlich behandelt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Hinweise zum Tatablauf oder einem möglichen Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Reifen an geparktem Pkw zerstochen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend auf einem Parkplatz in der Schäferhofstraße angerichtet. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte er offenbar die Reifen eines abgestellten Toyota, wodurch diese vollständig die Luft verloren. An der Örtlichkeit kam es in der Vergangenheit bereits zu ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem

Auto mit Lackspray besprüht - Polizei ermittelt

Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Alten Neufracher Straße ein geparktes Auto mit schwarzem Lackspray besprüht. Als die Fahrzeughalterin die Jugendlichen ansprach, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Radfahrer kollidiert mit Unbekanntem und stürzt - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern soll es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Schlossstraße gekommen sein. Ein 44-jähriger Radfahrer gibt an, dort mit einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Radfahrer zusammengestoßen und in der Folge in einen Straßengraben gestürzt zu sein. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Radfahrer habe sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Ein Atemalkoholtest bei dem Gestürzten ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Gegen den 44-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen des Unfallhergangs oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell