PP Ravensburg: Berichtigung zu unserer Pressemitteilung von 15.47 Uhr "Flucht vor Polizei endet mit Strafanzeigen"
Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)
In unserer Pressemitteilung hat sich ein Fehler eingeschichen: Der Vorfall hat sich am heutigen Dienstagmorgen, 10.03.2026, ereignet, und nicht am Donnerstagmorgen.
