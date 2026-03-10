PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Berichtigung zu unserer Pressemitteilung von 15.47 Uhr "Flucht vor Polizei endet mit Strafanzeigen"

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

In unserer Pressemitteilung hat sich ein Fehler eingeschichen: Der Vorfall hat sich am heutigen Dienstagmorgen, 10.03.2026, ereignet, und nicht am Donnerstagmorgen.

