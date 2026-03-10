Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 10.03.2026

Landkreis Ravensburg/Bodenseekreis (ots)

Polizei ermittelt Trio zu diversen Straftaten

Im Verdacht, eine lange Liste an Straftaten begangen zu haben, stehen drei 13, 16 und inzwischen 20 Jahre alte Tatverdächtige, denen Ermittler des Hauses des Jugendrechts nun auf die Spur gekommen sind. In wechselnder Zusammensetzung mit weiteren jugendlichen und heranwachsenden Komplizen sollen sie unter anderem Diebstähle, Raubdelikte und Einbrüche verübt haben. So steht der 20-Jährige im Verdacht, Mitte Januar auf einem Gehöft bei Grünkraut eingebrochen und Bargeld gestohlen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6199391). Auch für die Einbrüche in eine Kindertagesstätte in der Nikolausstraße in der Nacht von 11. auf 12. Februar sowie in einen Imbiss in der Unteren Breiten Straße in der Folgenacht sollen der 13- und der 20-Jährige zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen verantwortlich sein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6216591). Die beiden 16 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen werden zudem verdächtigt, Mitte Februar zwei Raubdelikte begangen zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6219410). Zusammen mit einem 15-jährigen Komplizen hat das Trio in der Nacht von 23. auf 24. Februar mutmaßlich in ein Eiscafe in Weingarten eingebrochen, der 13- und der 20-Jährige stiegen kurz darauf auch in eine Bäckereifiliale am Ravensburger Bahnhof ein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6224871). Auch für die Diebstähle in zwei Hotels in Überlingen stehen die drei jungen Männer im Verdacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6228027). Der 13-Jährige soll zudem in der Nacht von 22. auf 23. März zusammen mit einem 15-Jährigen in ein Gasthaus in der Schlierer Straße eingebrochen haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6223044).

Anhand von Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen kamen die Ermittler den drei Tatverdächtigen auf die Spur. Ob auch weitere Taten im Schussental sowie im Bereich Überlingen auf das Konto der Täter gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden der 16-Jährige und der 20-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Während dieser die Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen anordnete, wurde der Haftbefehl gegen den 16-Jährigen gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Der 16-Jährige wurde allerdings direkt im Anschluss in eine Jugendarrestanstalt verbracht, da er aus einem früheren Jugendstrafverfahren noch einen Ungehorsamsarrest zu verbüßen hat. Der 20-Jährige befindet sich indes in einer Justizvollzugsanstalt.

