Bodenseekreis

Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter

Im Bodenseekreis mehren sich aktuell die Fälle von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Die Täter warnen ihre Opfer vor einem angeblichen Einbruch und versuchen, sie mit dieser Bedrohung in Angst zu versetzen. Ihr Ziel ist es, die Angerufenen zu größeren Geldabhebungen oder der Herausgabe von Wertsachen zu bewegen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass seitens der Behörden niemals telefonisch um Geld oder Wertgegenstände gebeten wird. Solche Anrufe sind immer Betrugsversuche. Sollten Sie selbst einen solchen verdächtigen Anruf erhalten oder als Bankmitarbeitende eine ungewöhnliche Geldabhebung bei Kunden feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an die Polizei unter dem Notruf 110. Bitte bleiben Sie wachsam und geben diese Information weiter, um weitere potenzielle Opfer vor Schaden zu bewahren. Weitere Informationen dazu unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Fahrzeuglenker ohne Fahrerlaubnis und unter THC-Einfluss

Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von THC stehend ist am Sonntagmittag ein 37-jähriger Autofahrer in der Kreuzlinger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 37-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln rechnen.

Friedrichshafen

Auto kippt nach Kollision mit geparkten Fahrzeugen um

Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von ihrem Fahrstreifen nach rechts abgekommen und mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug kollidiert. Infolge des Aufpralls kippte ihr Auto auf die Fahrerseite und kam so zum Liegen. Das geparkte Fahrzeug wurde auf ein weiteres geparktes Auto aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt über 35.000 Euro. Glücklicherweise blieb die 29-jährige Unfallfahrerin unverletzt.

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem ein bislang unbekannter Lkw-Lenker am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Hochstraße ein Verkehrsschild umgefahren und in Richtung Schnetzenhausen das Weite gesucht hat. Laut Zeugen fuhr der Lkw mit einer blauen Plane, auf der "Transfer-Logistik" stand, rückwärts und erfasste dabei das Schild. Hinweise zu dem Fahrer oder dem Lkw erbitten die Beamten, die nun wegen Unfallflucht ermitteln, unter Tel. 07541/701-0.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ravensburger Straße wurde am Montagmittag eine 43-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte gegen 14.15 Uhr aus einer Einmündung nach rechts in Richtung B30 einfahren. Dabei übersah er die von rechts kommende Fahrradfahrerin, die den für den Radverkehr freigegebenen Radweg befuhr. Der Autofahrer erfasste die Radfahrerin, die daraufhin stürzte und aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Fahrradfahrerin trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm, der vermutlich noch schlimmere Verletzungen verhinderte. Am Fahrzeug des Autofahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad der Verletzten blieb unbeschädigt.

Überlingen

Balkonbrand mit unklarer Ursache

Am Montagabend ist kurz nach 19 Uhr in der Straße "Auf dem Stein" auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde von Nachbarn bemerkt, die Brandgeruch wahrnahmen und sofort die Feuerwehr alarmierten. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Die 34-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

