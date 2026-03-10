PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Rollerfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein 17 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 17 Uhr in der Schützenstraße leicht verletzt worden. Der 68-jährige Lenker eines Audi übersah den vorfahrtsberechtigten Jugendlichen, als er von der Sternstraße nach rechts in die Schützenstraße abbog. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige von seinem Zweirad und rutschte in den VW eines 58-Jährigen, der an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Jugendlichen am Unfallort. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Randalierer hinterlassen Sachschaden

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Gelände einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße randaliert und Sachschaden angerichtet. Die Unbekannten warfen unter anderem einen Stein gegen eine Fensterscheibe, sodass diese zersprang. Zudem warfen sie eine mit Flüssigkeit gefüllte Flasche gegen die Fassade, die dadurch verschmutzt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Bei der Begehung des Schulgeländes stellte die Polizei zudem fest, dass ebenfalls Unbekannte von einem Flachdach Pflastersteine gelöst und in der Folge vom Dach sowie auf ein Photovoltaik-Paneel geworfen haben. Dadurch verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau ermitteln nun in beiden Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bitten unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu den Randalierern.

Ostrach

Trotz Gegenverkehrs überholt - Bußgeld fällig

Wegen eines gefährlichen Überholmanövers kommt auf eine 42-jährige Autofahrerin ein empfindliches Bußgeld zu. Die Frau setzte am Montagmittag auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Ostrach in einer Kurve zum Überholen eines Lkw an. Ausgerechnet in diesem Moment kam ihr ein Streifenwagen des Polizeireviers Bad Saulgau entgegen, dessen Fahrer abbremsen musste, um der 42-Jährigen ein gefahrloses Wiedereinscheren zu ermöglichen. Die Frau wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

