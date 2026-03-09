Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodensee

Landkreis Bodensee (ots)

Salem

Bushaltestelle beschädigt

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Bushaltestelle an der L 205 auf Höhe der Haltestelle "Salem-Abzweig Wespach" beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

Eine Blutprobe in einem Krankenhaus musste am Samstagabend gegen 18 Uhr ein 43-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle abgeben. Beamte des Polizeireviers Überlingen hatten den Autofahrer kontrolliert, nachdem er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf einen Parkplatz abgebogen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Vortest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Dem Mann untersagten die Polizisten nach der Blutentnahme die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung. Der 43-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Geschäft - Zwei Tatverdächtige festgenommen

In den frühen Morgenstunden des Montags haben zwei Tatverdächtige in ein Geschäft in der Paulinenstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die beiden gegen 3.15 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten durch die Öffnung in das Geschäft. Als im Inneren ein akustischer Alarm auslöste, verließen sie ohne Diebesgut das Gebäude. Eine Zeugin beobachtete die Flucht der beiden Männer und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte zwei 17 und 20 Jahre alte Tatverdächtige im Nahbereich vorläufig festnehmen. Beide gelangen nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls zur Anzeige.

Friedrichshafen

Auto touchiert und das Weite gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Äußeren Ailinger Straße einen Hyundai angefahren und das Weite gesucht hat. Am Hyundai entstand dabei an der rechten vorderen Fahrzeugseite ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall erbitten die Beamten unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht in der Manzeller Straße - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist in der Manzeller Straße ein geparktes Fahrzeug angefahren worden. Eine 33-jährige Paketzustellerin hatte ihren Pkw kurzzeitig am Straßenrand abgestellt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto am hinteren rechten Rücklicht sowie an der rechten Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

E-Scooter am Bahnhof entwendet - Polizei sucht Zeugen und weiteren Geschädigten

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen am Fahrradständer vor dem Bahnhof abgestellten E-Scooter entwendet. Nach Angaben des Besitzers war das Fahrzeug mit einem Schloss gesichert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Schloss gewaltsam durchtrennt und am Tatort zurückgelassen worden war. Zudem fanden sie ein weiteres durchtrenntes Schloss sowie das Vorderrad eines Fahrrads, das noch mit einem Schloss am Fahrradständer befestigt war. Vom dazugehörigen Fahrrad war der Rahmen entwendet worden. Der Schaden durch den gestohlenen E-Scooter wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise, und sucht zudem den bislang unbekannten Eigentümer des Fahrrads, von dem lediglich das Vorderrad zurückgelassen wurde.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Polizeibeamte haben am Wochenende im Bereich Friedrichshafen zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer gestoppt. In der Nacht auf Samstag kontrollierten die Polizisten gegen 2.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Friedrichstraße. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Am Sonntagvormittag stoppte eine Polizeistreife einen 47-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg neben der B 30 bei Meckenbeuren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Auch der 47-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Friedrichshafen

Exhibitionistische Handlung vor Kind - Tatverdächtiger festgenommen

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlung hat die Kriminalpolizei gegen einen 41-Jährigen eingeleitet, der sich am Samstag gegen 9.45 Uhr in der Unterführung zwischen Romanshorner Platz und Buchhornplatz entblößt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler führte der Mann vor mehreren Passanten sowie einem vierjährigen Kind mit heruntergelassener Hose entsprechende Bewegungen aus. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Friedrichshafen gebracht. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei aufgrund der Tathandlung auch wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt.

