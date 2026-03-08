PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beteiligte machen unterschiedliche Angaben - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Gesamtsachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr am Ende der Nothelferbrücke in der Ulmer Straße. Ein 85-Jähriger und ein 56-Jähriger fuhren zunächst hintereinander in Richtung der Kreuzung Metzger-/Möttelinstraße, wo es zum seitlichen Streifvorgang der beiden Opel kam. Während der 85-Jährige angibt, dass er sich auf der linken Fahrspur der Ulmer Straße befand als sein Unfallgegner von der Abbiegespur zur Möttelinstraße kommend den Fahrstreifen wechselte, gibt der 56-Jährige an, er befand sich auf dem linken Fahrstreifen der Ulmer Straße als der 86-Jährige von der rechten Fahrspur kommend den Fahrstreifen wechselte und es zum Streifvorgang kam. Da sich die Unfallfahrzeuge bei Eintreffen der Polizei nicht mehr in Endposition befanden und die Beteiligten widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 0751 803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:45

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Heiligenberg Frontaler Crash führt zu Sachschaden Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstag gegen 12.10 Uhr der Fahrer eines Subaru Forester die Salemer Straße befahrend auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW, was zu einem Gesamtschaden von circa 9.000 Euro führte. Wie die Beamten des Polizeireviers Überlingen bislang in Erfahrung bringen konnten, befuhr ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 09:23

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr kam ein 27-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Toyota, auf der B31 Höhe Anschlussstelle Friedrichshafen Ost, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, als er von Lindau in Richtung Friedrichshafen fuhr. Hier stieß er zuerst mit einem entgegenkommenden BMW und im weiteren Verlauf mit einem Ford zusammen. Alle drei ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 09:23

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Pkw erfasst Fußgänger Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr übersah ein 72-jähriger Fahrer eines Audi Q3 in der St.-Longinus-Straße einen 86-jährigen Fußgänger am Zebrastreifen. Der Fahrer des Q3 kam aus Richtung Wolfegg und streife mit seinem Fahrzeug den Fußgänger, als dieser von rechts kommend die Fahrbahn am Zebrastreifen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren