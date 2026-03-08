PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Beteiligte machen unterschiedliche Angaben - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Gesamtsachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr am Ende der Nothelferbrücke in der Ulmer Straße. Ein 85-Jähriger und ein 56-Jähriger fuhren zunächst hintereinander in Richtung der Kreuzung Metzger-/Möttelinstraße, wo es zum seitlichen Streifvorgang der beiden Opel kam. Während der 85-Jährige angibt, dass er sich auf der linken Fahrspur der Ulmer Straße befand als sein Unfallgegner von der Abbiegespur zur Möttelinstraße kommend den Fahrstreifen wechselte, gibt der 56-Jährige an, er befand sich auf dem linken Fahrstreifen der Ulmer Straße als der 86-Jährige von der rechten Fahrspur kommend den Fahrstreifen wechselte und es zum Streifvorgang kam. Da sich die Unfallfahrzeuge bei Eintreffen der Polizei nicht mehr in Endposition befanden und die Beteiligten widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 0751 803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

